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Загитова показала, как Глейхенгауз ставит открытие шоу «Чемпионы на льду»

Загитова показала, как Глейхенгауз ставит открытие шоу «Чемпионы на льду»
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала, как тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз ставит открытие шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Второе представление в рамках гастрольного тура пройдёт 13 апреля в московском дворце спорта «Мегаспорт».

По задумке Глейхенгауз прокатывается по всей длине катка, пробуждая фигуристов. За кадром слышно, как Загитова шутливо критикует движения своего наставника.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Алины Загитовой.

В шоу «Чемпионы на льду» принимают участие как медалисты двух последних Олимпиад (Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов), так и звёзды ближайшего будущего (Аделия Петросян, Софья Акатьева).

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