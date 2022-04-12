Алексей Мишин поставил «Ледниковый период» в один ряд с передачей «Кабачок 13 стульев»

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал новость о том, что телепроект «Ледниковый период» не планируется снимать ближайшей осенью. Ранее об этом сообщил призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух.



«Я с грустью и печалью узнаю о том, что уникальное детище Ильи Авербуха приостанавливает своё существование. На моей памяти было много замечательных телевизионных программ. Вспоминаются «От всего сердца», «Кабачок 13 стульев», «Кинопанорама» Рязанова. В ряд с ними я с удовольствием ставлю «Ледниковый период», который стал частью жизни россиян в последнее десятилетие», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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