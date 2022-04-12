Фигуристка Худайбердиева рассказала, как начала кататься с Базиным

19-летняя российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, рассказала о своих предыдущих партнёрах – Никите Назарове и Андрее Филатове, а также о том, как два года назад встала в пару с Базиным.



«Никита Назаров был моим первым партнёром, он взял меня совсем маленькой одиночницей, за руку, можно сказать. Для меня тоже была боль в сердце, когда мы распались. Но так получилось.



Распалась наша пара с Никитой, потом я покаталась чуть меньше года с Андреем. Мы удачно набирали по ходу сезона — это были юниорские старты, которые серьёзного значения не имеют, но в душе ты вспоминаешь ваш первый совместный старт, первую победу над самими собой как что-то невероятное. Мы набирали-набирали обороты, но, как часто бывает в юниорских танцах, на международной арене финал Гран-при у нас не задался, были другие цели на первенстве России — мы стали четвёртыми и не поехали на чемпионат мира. И потом, собственно, поступило предложение со стороны Егора и тренерского штаба.



На первенстве в Саранске мне сказал мой тренер, что со мной поговорит Олег Иванович (Судаков. – Прим. «Чемпионата»). Я спросила: «Зачем?». Он сказал: «Ну послушай его, он тебе хочет что-то предложить». У меня это вылетело из головы, я была на эмоциях, отвлеклась. Потом он ко мне подошёл, сказал: «Пошли, поговорим». Мой тренер был в курсе, для него это не стало шоком. Естественно, я предполагаю, Олег Иванович сначала созвонился с моим тренером, потому что я в целом ещё была в сезоне. Весь январь я активно готовилась к соревнованиям, а у Егора чемпионат России в конце декабря прошёл.



Долго думали, сутки я сидела одна, с папой разговаривала, мы думали как, куда. Мне кажется, через три-четыре дня мы с папой поехали в Тольятти», — сказала Худайбердиева в подкасте «Ход коньком».

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!