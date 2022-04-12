«Они катали что-то непонятное». Худайбердиева и Базин — о программе Степановой и Букина

Бронзовые призёры чемпионата России – 2022 в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин в подкасте «Ход коньком» высказались о произвольном танце «Ромео и Джульетта» двукратных чемпионов страны Александры Степановой и Ивана Букина.
Базин: Что я увидел у них в этом году в произвольном танце — что они пытались сделать больше модерн руками какой-то. Для них это было новое, они катали что-то непонятное. Я увидел у них новый стиль танца рук.
Худайбердиева: Мне нравилась программа, движения, но я не понимала и сейчас не понимаю, почему это «Ромео и Джульетта». Там и музыка — ты не сразу понимаешь. Крутая программа, ребята круто катаются и показывают новые движения для себя. Как спортсмен ты сразу видишь, что они старались, много работали. Но я всё равно не до конца поняла эту программу, потому что она абстрактная, но с отсылкой к «Ромео и Джульетте».
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