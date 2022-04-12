Фигуристка Худайбердиева: мне не нравится стиль нашего футбола — пинать в никуда

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева высказала мнение о российском футболе.
19-летняя Худайбердиева выступает в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным, они бронзовые призёры чемпионата России 2022 года. В сезоне-2018/2019 Худайбердиева становилась призёром чемпионата мира среди юниоров и финала юниорской серии Гран-при.
«Я смотрела как-то российский футбол. Мне не нравится стиль нашего футбола — пинать в никуда. Я смотрела недавно «Локомотив» — «Спартак», и это было очень печально, там не было больше трёх передач. А потом мы на контрасте на следующий день посмотрели «Ювентус» — «Интер», и я такая: «О, ни фига!». Там есть люди, которые быстро бегают, круто владеют мячом», — сказала Худайбердиева в подкасте «Ход коньком».
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