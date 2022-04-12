Никита Кацалапов: нашёл для себя очень простой выход из ситуации с хейтерами

Двукратный олимпийский чемпион в команде, серебряный и бронзовый призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов высказался об отношении к хейтерам в соцсетях.
Кацалапов выступает в дуэте с Викторией Синициной. Вместе они завоевали золото и серебро Олимпиады в Пекине, также они чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы.
«В этом году я нашёл для себя очень простой выход из ситуации с хейтерами: ничего вообще не читать и не смотреть про себя. Стало намного легче. У меня весь сезон получился таким сбалансированным. Я был полностью сконцентрирован на работе. Но, действительно, без недоброжелателей не было бы так интересно и ярко. И я раньше был довольно мнительным в этом плане.
Меня это всегда мотивировало. Я очень злился и всегда рассказывал Вике, что я там про нас прочитал. Она в этом плане спокойная и сдержанная: «Подумаешь! Ну сказали — и сказали. Представляешь, сколько таких «комментаторов»?». Постепенно и я научился с этим справляться», — приводит слова Кацалапова журнал ОКР «Команда России».
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