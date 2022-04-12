Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, чего им не хватало на Олимпиаде в Пекине

Олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр в личном турнире танцевальных дуэтов российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в интервью журналу ОКР «Команда России» рассказали, чего им не хватало в Пекине.

Синицина: Выйдя на лёд в командном турнире, я поняла, что мне безумно не хватает публики. Она, конечно, заряжает нереально своей энергией. А здесь ты закончил выступление — и такая лёгкая тишина… Только твоя команда поддерживает.

Кацалапов: И кажется, что ты всё очень плохо сделал…

Синицина: Да. Мы как раз ещё и не самый чистый прокат выдали… Стояли и думали: «Эх, ну ладно…». Сами себе немного поаплодировали (улыбается). На личных соревнованиях уже было побольше зрителей. И ребята, которые уже закончили свои выступления, приходили поболеть.

Кацалапов: Да, им огромный респект. Они вставали и отрабатывали за весь зал. Это было круто, они нам очень помогли! В любом случае мы уже не первый раз катались без зрителей. Так же было на чемпионате мира и на других турнирах. Хотя привыкнуть к этому невозможно, если ты хоть раз почувствовал, что это такое, когда весь зал с тобой. В командном турнире мы, можно сказать, протестировали себя, лёд, атмосферу. А в личном уже вышли, не думали ни о чём и выдавали наш максимум — заполняли зал своей энергией.