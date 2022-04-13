Костомаров: никто не может уверенно сказать, остановил Авербух «Ледниковый период» или нет

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, выступавший в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой, рассказал о вероятности продолжения шоу «Ледниковый период».

Ранее продюсер проекта хореограф Илья Авербух объявил о приостановке шоу «Ледниковый период», заявив, что запуск нового сезона на осень пока не планируется. Шоу, в котором неоднократно участвовал Костомаров, выходило в эфире Первого канала с 2007 года.

«Мы ничего не знаем. Никто не может уверенно сказать, остановил он шоу или не остановил. Никто не знает, что будет завтра, послезавтра, а уж тем более через несколько месяцев. Если он сейчас так сказал, не факт, что так оно и будет», — приводит слова Костомарова «Газета.Ru».

По итогам последнего на данный момент сезона «Ледникового периода» победителями стали двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар и актёр Фёдор Федотов.