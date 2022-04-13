Алексей Ягудин показал фото с Татьяной Тарасовой

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал в своих соцсетях новый пост. Спортсмен выложил фотографию с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. Напомним, Ягудин — бывший ученик Тарасовой.

Фото: из личного архива алексея ягудина

42-летний Алексей Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

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