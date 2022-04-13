Камила Валиева показала пластичные танцевальные движения. Видео

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева показала элементы танца. В видео, которое в своих соцсетях выложила танцовщица Ева Уварова, Валиева демонстрирует пластичные танцевальные движения.
Танцевальные движения Камилы Валиевой
Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Камила Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Камилу допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место. Золото завоевала другая россиянка Анна Щербакова, серебро — ещё одна российская фигуристка Александра Трусова, бронзу — японка Каори Сакамото.
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