Хореограф-постановщик «Ледникового периода» отреагировал на приостановку шоу

Двукратный чемпион мира в танцах на льду в паре с Албеной Денковой, хореограф-постановщик шоу «Ледниковый период» Максим Ставиский прокомментировал новость о том, что телепроект «Ледниковый период» не планируется снимать ближайшей осенью. Ранее об этом сообщил призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух.
«Это у нас уже бывало. Это решение, наверное, Первого канала. Мы — люди, которые работали на проекте, — не имеем к этому никакого отношения. Были перерывы и не по одному году. Конечно, нам хочется, чтобы проект был. Это и интересно, это и работа. Но нет так нет.
Буду ли я скучать по проекту? Мы по нему всегда скучаем, несмотря на то что он тяжёлый и трудный», — цитирует Ставиского «Газета.ру».
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