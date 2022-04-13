Татьяна Тарасова обратилась к Татьяне Навке

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обратилась к олимпийской чемпионке 2006 года в танцах на льду (в паре с Романом Костомаровым) Татьяне Навке. Тарасова поздравила Навку с днём рождения. Сегодня, 13 апреля, ей исполнилось 47 лет.

«Танюша, с днём рождения! Счастья, здоровья, успехов!» — написала Тарасова в соцсетях.

Также Татьяна Навка — двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым. Заслуженный мастер спорта России (2004).

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