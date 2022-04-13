Скончалась чемпионка мира в парном катании Ирина Воробьёва

Чемпионка мира 1981 года в парном катании Ирина Воробьёва ушла из жизни в возрасте 63 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

«На протяжении всей спортивной карьеры Ирина в паре со своими партнеёами показывала сумасшедшие результаты! Она была безумно предана делу, трудолюбива… Человек железной воли и сильного характера. Она никогда не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент и преодолевать всё! Яркая личность», — сказала заслуженный тренер СССР Тамара Москвина.

В паре с Александром Власовым становилась призёром чемпионатов Европы и мира, чемпионкой СССР 1976 года; в паре с Игорем Лисовским — чемпионкой мира 1981 года и чемпионкой Европы 1981 года.

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