Татьяна Тарасова отреагировала на известие о смерти чемпионки мира Ирины Воробьёвой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что чемпионка мира 1981 года в парном катании Ирина Воробьёва ушла из жизни в возрасте 63 лет.
«Это была одна из первых пар Тамары Москвиной. Она была очень талантливым человеком, очень талантливым. У неё было много травм, но она смогла добиться многого в карьере. Соболезнования всем её родственникам, маме и дочке. Ушла так рано», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
В паре с Александром Власовым Воробьёва становилась призёром чемпионатов Европы и мира, чемпионкой СССР 1976 года; в паре с Игорем Лисовским — чемпионкой мира 1981 года и чемпионкой Европы 1981 года.
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Фигуристки-чемпионки, закончившие слишком рано
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