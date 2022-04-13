Камила Валиева описала себя пятью словами

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева дала характеристику самой себе. Спортсменка описала себя пятью словами.

«Жизнерадостная, любознательная, целеустремлённая, ответственная, весёлая», — цитирует Валиеву People Talk.

15-летняя Камила Валиева — олимпийская чемпионка в командном соревновании (2022), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона-2019/2020, победительница этапов Гран-при Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021 года, победительница турнира серии «челленджер» Finlandia Trophy 2021 года, серебряный призёр чемпионата России (2021), чемпионка России (2022), чемпионка Европы (2022).

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