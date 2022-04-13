15-летняя Камила Валиева рассказала, куда думает поступать после школы
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева рассказала о своих планах в отношении высшего образования.
«До поступления ещё нужно окончить девятый, а потом и одиннадцатый класс. Времени впереди ещё много, пока думаю, что буду поступать в институт физкультуры, тренер – хорошая профессия. А если связать мой интерес к психологии и спорт, то можно попробовать стать спортивным психологом.
Чем займусь по окончании карьеры? Пока не хочется об этом думать. Скорее всего, это будет близким к фигурному катанию или рядом с ним: ледовые шоу, современные танцы», — цитирует Валиеву People Talk.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
Фигуристки-чемпионки, закончившие слишком рано
Комментарии
- 13 апреля 2022
-
13:09
-
12:55
-
12:45
-
12:27
-
12:25
-
12:19
-
12:10
-
11:33
-
11:22
-
09:39
-
08:53
-
08:27
-
00:48
-
00:30
- 12 апреля 2022
-
23:58
-
23:37
-
23:26
-
23:13
-
22:29
-
21:22
-
20:50
-
20:32
-
19:44
-
19:18
-
19:04
-
18:50
-
18:31
-
17:47
-
15:48
-
14:30
-
14:20
-
14:01
-
13:56
-
13:56
-
12:33
Партнерский контент