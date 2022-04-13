15-летняя Камила Валиева рассказала, куда думает поступать после школы

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева рассказала о своих планах в отношении высшего образования.

«До поступления ещё нужно окончить девятый, а потом и одиннадцатый класс. Времени впереди ещё много, пока думаю, что буду поступать в институт физкультуры, тренер – хорошая профессия. А если связать мой интерес к психологии и спорт, то можно попробовать стать спортивным психологом.

Чем займусь по окончании карьеры? Пока не хочется об этом думать. Скорее всего, это будет близким к фигурному катанию или рядом с ним: ледовые шоу, современные танцы», — цитирует Валиеву People Talk.

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