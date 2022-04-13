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Стала известна возможная причина смерти чемпионки мира Ирины Воробьёвой

Стала известна возможная причина смерти чемпионки мира Ирины Воробьёвой
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Чемпионка мира 1981 года в парном катании Ирина Воробьёва, которая ушла из жизни в возрасте 63 лет, по предварительным данным, скончалась в результате несчастного случая. Об этом сообщила её дочь Алиса Воробьёва.

«Она жила и скончалась в США, ей было 63 года. Вопрос с похоронами ещё не решён, мне нужно будет туда поехать.

О произошедшем я узнала только сегодня утром, по предварительным данным, ситуация произошла из-за несчастного случая: мама упала дома. Мы рассчитываем, что мама будет похоронена здесь, в России, рядом со своими родителями», — цитирует Воробьёву-младшую ТАСС.

В паре с Александром Власовым Воробьёва становилась призёром чемпионатов Европы и мира, чемпионкой СССР 1976 года; в паре с Игорем Лисовским — чемпионкой мира 1981 года и чемпионкой Европы 1981 года.

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