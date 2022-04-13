Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Александр Энберт впервые стал отцом. Об этом сообщила его жена Алеся Энберт (в девичестве Данчук) в своём телеграм-канале. Она родила девочку.
«Всё-таки космонавтка (девочка родилась 12 апреля, в День космонавтики. — Прим. «Чемпионата»). Не успела выложить вчера, слишком много усталости, а сегодня уже целый день у меня на груди», — рассказала Энберт.
Также Александр Энберт — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в парном катании, бронзовый призёр чемпионата Европы 2018 года в том же виде, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в командных соревнованиях.
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Фигуристки-чемпионки, закончившие слишком рано
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