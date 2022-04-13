Опубликованы новые снимки «сказочной» фотосессии Камилы Валиевой для PEOPLETALK

В телеграм-канале глянцевого журнала PEOPLETALK появились новые снимки из фотосессии олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой. На фотографиях 15-летняя спортсменка изображена в бальных платьях. Её образ напоминает сказочную принцессу.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале PEOPLETALK.
В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, обновила мировые рекорды в короткой и произвольной программах, а также по сумме двух выступлений. На Олимпийских играх – 2022 в Пекине Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир, после чего стало известно, что в декабре 2021 года она сдала положительный тест на допинг. Вручение олимпийского золота сборной России МОК отложил до окончания расследования.
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Фигуристки-чемпионки, закончившие слишком рано
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