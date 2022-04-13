Авербух: Щербакова станет бриллиантом гала-шоу в честь Тарасовой

Призёр Олимпийских игр Илья Авербух, заявленный в качестве режиссёра-постановщика юбилейного гала-шоу в честь юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, высказался об участии олимпийской чемпионки Пекина Анны Щербаковой.

«Анна Щербакова, безусловно, будет бриллиантом нашего гала-шоу. Хрупкая девочка, которая не раз доказывала, что невозможное возможно, поражает умением проявить силу духа и весь свой талант. Когда-то, будучи маленькой девочкой, Аня участвовала в моём шоу, а сейчас она выступает в статусе чемпионки мира, олимпийской чемпионки. И я этим очень горжусь», – сказал Авербух.

Гала-шоу пройдёт 15-16 апреля во дворце спорта «Лужники» в Москве и примет таких фигуристов, как Алексей Ягудин, Алина Загитова, Евгения Медведева, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Никита Кацалапов и Виктория Синицина, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Татьяна Волосожар и Фёдор Федотов.