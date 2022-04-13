Ирина Роднина — о смерти Ирины Воробьёвой: она была прекрасным и светлым человеком

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о смерти чемпионки мира 1981 года в парном катании Ирины Воробьёвой, скончавшейся в возрасте 63 лет.

«У меня только прекрасные и добрые воспоминания об Ирине. Она была прекрасным и светлым человеком. Очень жаль», — приводит слова Ирины Родниной «Спорт-экспресс».

В паре с Александром Власовым Ирина Воробьёва становилась призёром чемпионатов Европы и мира, чемпионкой СССР 1976 года; в паре с Игорем Лисовским — чемпионкой мира 1981 года и чемпионкой Европы 1981 года.

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