Ирина Роднина — о смерти Ирины Воробьёвой: она была прекрасным и светлым человеком
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о смерти чемпионки мира 1981 года в парном катании Ирины Воробьёвой, скончавшейся в возрасте 63 лет.
«У меня только прекрасные и добрые воспоминания об Ирине. Она была прекрасным и светлым человеком. Очень жаль», — приводит слова Ирины Родниной «Спорт-экспресс».
В паре с Александром Власовым Ирина Воробьёва становилась призёром чемпионатов Европы и мира, чемпионкой СССР 1976 года; в паре с Игорем Лисовским — чемпионкой мира 1981 года и чемпионкой Европы 1981 года.
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Фигуристки-чемпионки, закончившие слишком рано
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