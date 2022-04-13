Илья Авербух рассказал, почему сменил имя новорождённому сыну

Призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух рассказал, как уже после рождения сменил имя своему младшему сыну, которого подарила ему 14 августа 2021 года его жена, актриса Елизавета Арзамасова.

«О, это интересная история: я познакомился в роддоме с Марком, а в итоге через несколько дней забрал домой Лёвушку… Пока Лиза была беременна, мы с ней долго думали, выбирали. И остановились на имени Марк. И вот Лиза родила, я заехал в роддом, поцеловал её и Марка и уехал в Нижний Новгород, где ставил церемонию к 800-летию города (она потом получила очень престижную международную премию — своеобразный «Оскар» в области масштабных постановок). Когда шоу закончилось, сел в машину и помчался назад в Москву, чтобы забрать жену с сыном из роддома. Еду, в голове крутится: «Марк, Марк». И я вдруг понимаю: что-то с именем не так. И всплывает другое имя — Лев. Во-первых, сын родился в августе, под знаком Льва. Во-вторых, мне очень нравится отчество Львович, Львовна (мой дедушка был Марк Львович). Осталось только с женой посоветоваться. Но Лиза, наверное, уже так ждала, чтобы я дал отмашку — как всё-таки назвать малыша, что, когда я вошёл и сказал: «Лиз, давай всё-таки это будет Лев?» — сразу согласилась: «Да, чудно, прекрасно! Главное, чтобы у ребёнка было какое-нибудь имя». (Смеётся.) И когда я ещё раз посмотрел на сына, убедился, что Марк ему не так подходит, как Лев», — приводит слова Авербуха «7 дней».

Старшему сыну Авербуха от брака с фигуристкой Ириной Лобачёвой Мартину 17 лет.