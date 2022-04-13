Камила Валиева: я не сделала ничего, о чём можно было бы жалеть

Олимпийская чемпионка в команде, победительница чемпионатов Европы и России по фигурному катанию Камила Валиева рассказала, чему научило её фигурное катание.

«Никогда не сдаваться. Спорт закаляет характер, а ещё учит чувствовать себя красивой на льду и в жизни. Многое, что формируется во мне благодаря фигурному катанию, помогает в повседневности.

Были моменты, когда хотелось всё бросить? Думаю, у всех такое было, это нормально и это проходит, если тебе и правда нравится то, чем ты занимаешься.

Не мешает ли популярности в жизни? Успех не влияет на то, как я сама воспринимаю и вижу себя. Я стараюсь оставаться скромной и вежливой, но и стала смелее высказывать своё мнение. Пока что популярность не мешает в повседневной жизни, наоборот, помогает пережить непростые времена.

Чему научили неудачи, ошибки, поражения? Стараюсь относиться к ним философски. Здорово, конечно, всё время побеждать, и каждый спортсмен стремится к этому. А неудачи заставляют остановиться, задуматься и понять, чего тебе не хватило для победы, чтобы затем начать работать над проблемами.

Есть вещи, о которых жалею? Я не сделала ничего, о чём можно было бы жалеть», — приводит слова Валиевой PeopleTalk.