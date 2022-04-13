Тарасова — о замене топ-турниров спартакиадами: не надо сравнивать божий дар с яичницей

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о лишении российских спортсменов права участвовать в международных соревнованиях, а также о попытке заменить их всероссийскими спартакиадами.
«Я считаю, что снимать наших спортсменов с соревнований — это полный идиотизм, который просто не должен присутствовать в международном спорте. Надеюсь, министерство спорта что-то придумает. Спартакиады — это спартакиады, а международные соревнования — это совершенно другое. Не надо сравнивать божий дар с яичницей», — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».
Ранее представители руководства спорта заявили о подготовке новых турниров с участием спортсменов дружественных стран. А президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о намерении проведения в Лужниках спартакиады по всем видам гимнастики.
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