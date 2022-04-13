Татьяна Тарасова посетила шоу группы Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посетила шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое проходит сегодня, 13 апреля, в московском Дворце спорта «Мегаспорт».

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Для легендарного наставника это первое публичное появление перед зрителями и телекамерами после записи последнего сезона проекта «Ледниковый период». Тогда, в конце 2021 года, бессменный председатель жюри Тарасова из-за плохого самочувствия не сумела принять участие в съёмках двух финальных выпусков программы. 15 и 16 апреля в Лужниках пройдёт гала-шоу в честь 75-летнего юбилея Тарасовой. Планируется, что она будет соведущей этого представления.

Напомним, в сегодняшнем шоу «Чемпионы на льду» принимают участие как медалисты двух последних Олимпиад (Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов), так и звёзды ближайшего будущего (Аделия Петросян, Софья Акатьева).

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