Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова посетила шоу группы Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Татьяна Тарасова посетила шоу группы Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова посетила шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое проходит сегодня, 13 апреля, в московском Дворце спорта «Мегаспорт».

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Для легендарного наставника это первое публичное появление перед зрителями и телекамерами после записи последнего сезона проекта «Ледниковый период». Тогда, в конце 2021 года, бессменный председатель жюри Тарасова из-за плохого самочувствия не сумела принять участие в съёмках двух финальных выпусков программы. 15 и 16 апреля в Лужниках пройдёт гала-шоу в честь 75-летнего юбилея Тарасовой. Планируется, что она будет соведущей этого представления.

Напомним, в сегодняшнем шоу «Чемпионы на льду» принимают участие как медалисты двух последних Олимпиад (Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов), так и звёзды ближайшего будущего (Аделия Петросян, Софья Акатьева).

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!

«Хочется пожить подольше». Что происходит со здоровьем легендарной Татьяны Тарасовой «Хочется пожить подольше». Что происходит со здоровьем легендарной Татьяны Тарасовой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022