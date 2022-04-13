Аделия Петросян: во взрослых мне сложно себя представить

14-летняя Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала, как будет готовиться к сезону-2022/2023.

В завершившемся сезоне Петросян стала четвёртой на взрослом чемпионате России, а также заняла второе место в финале Кубка России. Также она выиграла этап юниорской серии Гран-при в Словении и заняла третье место в Словакии.

«В межсезонье поеду отдыхать, пока не знаю куда. Буду восстанавливаться и в новый сезон.



Как оцениваю юниорский период? Первая половина была хорошая, вторая была похуже, много чего не получалось. Я хочу во взрослых выступать, но, с другой стороны, во взрослых мне сложно себя представить», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.