Аделия Петросян поделилась впечатлениями от Кубка Первого канала

14-летняя Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, рассказала о выступлении на Кубке Первого канала. Петросян входила в команду «Красная машина», капитаном которой была олимпийская чемпионка Анна Щербакова. В составе красных Петросян стала победительницей соревнований.
«Очень благодарна команде «Красная машина», очень поддерживала, переживала, как и саранская публика. Всё было очень здорово. В конце Аня Щербакова всех поблагодарила — это очень важное, я считаю, как для капитана, так и для самого человека. Это, мне показалось, очень хорошо было», — передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
В завершившемся сезоне Петросян стала четвёртой на взрослом чемпионате России, а также заняла второе место в финале Кубка России. Также она выиграла этап юниорской серии Гран-при в Словении и заняла третье место в Словакии.
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