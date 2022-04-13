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«Ничего не приостанавливается». Илья Авербух — о «Ледниковом периоде»

«Ничего не приостанавливается». Илья Авербух — о «Ледниковом периоде»
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Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух опроверг ранее распространённую якобы с его слов информацию о приостановке телепроекта «Ледниковый период».

Авербух объяснил, что он не может приостановить проект, который делает не по собственной инициативе, а по заказу Первого канала.

«Друзья, хочу внести ясность насчёт телепроекта «Ледниковый период». Тем, кому интересна судьба проекта, услышьте первоисточник. Ничего не приостанавливается, мы уже начали подготовку и верим, что в сентябре-октябре мы выйдем на экраны с «Ледниковым периодом». Но решение об этом принимает руководство Первого канала, и оно оглашается ближе к лету. Так было всегда!» — написал Авербух в своём телеграм-канале.

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