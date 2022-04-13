Кацалапов: вся наша команда хочет показать, каких замечательных спортсменов теряет мир

Двукратный олимпийский чемпион в команде и двукратный призёр Игр в танцах на льду Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, рассказал о дальнейших планах.

«У нас есть расписание, у нас есть планы на тренировочный сбор. Мы тренируемся. Никаких изменений, отличных от обычного сезона, у нас нет. Мы планируем, мы едем на сборы 100%, всё будет зависеть, конечно же, от того, будет ли существовать российское фигурное катание на планете или нет.



Вся наша команда хочет показать, каких замечательных спортсменов теряет мир», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

Синицина и Кацалапов – олимпийские чемпионы и серебряные призёры Игр, чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы.