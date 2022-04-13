Анна Щербакова: готовлюсь к следующему соревновательному сезону

Олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Анна Щербакова поделилась дальнейшими целями.

«Сейчас у меня выступления в шоу, в начале мая у нас начинается отпуск, и в течение всего мая есть возможность восстановиться, отдохнуть. Идей по программам пока нет.

Тройной аксель я не учу. Я прыгаю его в течение всей своей карьеры лет с 9-10 на полу. Готовлюсь к следующему соревновательному сезону, но на данный момент не изучаю новые элементы», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

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