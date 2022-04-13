Анна Щербакова оценила свои попытки исполнить четверной риттбергер

Олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о работе над четверным риттбергером.

«Четверной риттбергер? После Олимпиады у меня был энтузиазм, особенно когда должен был быть чемпионат мира, я его активно тренировала. Но потом я сосредоточилась на чистом прокате и больше не изучала. Четверной риттбергер у меня шёл хорошо», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!