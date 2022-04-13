Анна Щербакова оценила свои попытки исполнить четверной риттбергер
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2022 года российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о работе над четверным риттбергером.
«Четверной риттбергер? После Олимпиады у меня был энтузиазм, особенно когда должен был быть чемпионат мира, я его активно тренировала. Но потом я сосредоточилась на чистом прокате и больше не изучала. Четверной риттбергер у меня шёл хорошо», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
Комментарии
- 13 апреля 2022
-
22:15
-
22:02
-
21:56
-
21:53
-
21:38
-
21:34
-
21:29
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:09
-
21:07
-
21:01
-
21:01
-
20:52
-
20:40
-
20:27
-
20:17
-
20:04
-
19:57
-
19:49
-
19:08
-
18:19
-
18:02
-
17:07
-
16:08
-
15:33
-
15:08
-
13:09
-
12:55
-
12:45
-
12:27
-
12:25
-
12:19
-
12:10
Партнерский контент