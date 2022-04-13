Фигуристы Мишина и Галлямов: нам не хватает соревнований

Чемпионы мира, Европы и России, олимпийские чемпионы в команде Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о нехватке соревнований из-за санкций.
Анастасия Мишина: Нам не хватает соревнований.
Александр Галлямов: Конечно, немного неожиданный сезон, особенно концовка, но надеемся, что в следующем сезоне получится допустить нас до соревнований, чтобы они были более зрелищными и конкуренция была. И также, чтобы зрителям было гораздо интереснее смотреть.
Анастасия Мишина: Если санкции не отменят? Я думаю, у федерации есть запасной план на любой случай, и поэтому мы об этом узнаем сразу, как примется какое-то решение. Но, исходя из того, какие решения принимала наша федерация, они всегда были верными.
Александр Галлямов: Самое главное — мы хотим кататься, хотим совершенствоваться, выступать, соревноваться и чтобы были для этого условия. А работать и кататься на высшем уровне мы постараемся.
- 13 апреля 2022
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