Камила Валиева и Александра Трусова отказались общаться со СМИ на шоу Этери Тутберидзе

Российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова отказались общаться с журналистами после шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

Также не стала общаться со СМИ ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. Ранее она написала: «Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так. Я люблю фигурное катание, искренне люблю то, чем занимаюсь, я этим живу. Я хочу участвовать в соревнованиях, хочу кататься, хочу ставить новые программы, хочу участвовать в ледовых шоу. Но не хочу, чтобы выступления спортсменов стали способом манипуляции и убеждений. В полной растерянности…» Это случилось после шоу «Союз чемпионов», которое прошло в Туле.

Напомним, в сегодняшнем шоу «Чемпионы на льду» принимают участие как медалисты двух последних Олимпиад (Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов), так и звёзды ближайшего будущего (Аделия Петросян, Софья Акатьева).

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!