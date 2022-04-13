Медведева ответила, планирует ли станцевать стрип-пластику в тандеме с Трусовой

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея), россиянка Евгения Медведева рассказала о совместном с Александрой Трусовой увлечении. Обе ранее попробовали себя в танцах в стиле стрип-пластика.
«Совместный танец с Сашей в стиле стрип-пластики? На самом деле, странно проводить параллели. Мы абсолютно не сговариваясь это сделали. Понятно, что фанаты фигурного катания очень хотят увидеть какой-то сговор, какой-то план, но мы просто для себя это делаем. Будет ли совместный танец? Да я не знаю, честно говоря. Нам, наверное, обеим надо сначала научиться танцевать в этом стиле как настоящие танцоры, а потом что-то делать», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.
- 13 апреля 2022
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