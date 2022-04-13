Евгения Медведева: этот сезон много кого закалил, он стал тяжёлым для всех спортсменов

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея), россиянка Евгения Медведева оценила прошедший международный сезон.

«Этот сезон много кого закалил, этот сезон стал тяжёлым для всех спортсменов без исключения. Но все люди, которые сегодня выходят на лёд, они абсолютные герои. Они показывают свой максимум даже здесь. Все эти ребята и девочки очень сильные люди», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

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