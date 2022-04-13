Медведева: лет семь мечтала откатать «Кармен». Её мне поставила команда Этери Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея), россиянка Евгения Медведева рассказала, как был создан её новый показательный номер «Кармен».

«Номер «Кармен» ставила команда Этери Георгиевны Тутберидзе, в частности Даниил Глейхенгауз и Этери Георгиевна сама. Я лет семь мечтала откатать «Кармен». Ещё будет новый номер на юбилее Татьяны Анатольевны Тарасовой. Есть шанс увидеть «Маскарад»? Я думаю, что нет», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

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