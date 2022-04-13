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Александра Трусова представила новый показательный номер на шоу группы Тутберидзе

Александра Трусова представила новый показательный номер на шоу группы Тутберидзе
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова на шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в московском дворце спорта «Мегаспорт» выступила с новым показательным номером под песню Ёлки «Я не брошу на полпути». Трусова была одета в джинсовые брюки и белую рубашку с прозрачными вставками, накинутую на топ. Её катание поражало широтой и размахом.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале гимнастки Дарьи Трубниковой.

На Олимпийских играх Трусова приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме двух выступлений в борьбе за золото проиграла Анне Щербаковой. Александра эмоционально восприняла поражение и вернулась на лёд только в апрельских шоу.

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