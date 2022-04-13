Морис Квителашвили высказался о продолжении карьеры

Грузинский фигурист Морис Квителашвили, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, высказался о продолжении карьеры.

«Я доволен, как всё прошло, был достаточно стабилен в этом сезоне. Надеюсь, в следующем будет так же. Чемпионат мира прошёл для меня хорошо, я откатал программы хорошо, были зрители. Жаль, что ребят в этот раз не было. Результат мотивирует меня продолжать карьеру.

Мне не прилетел багаж с чемпионата мира. Две недели уже прошло, и я без багажа. Там и костюмы, и коньки», — передаёт слова Квителашвили корреспондент «Чемпионата» Екатерина Авдонина.

На чемпионате мира – 2022 в Монпелье (Франция) Квителашвили занял четвёртое место.

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