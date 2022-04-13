Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова не стала общаться с журналистами после выступления на шоу Этери Тутберидзе

Алина Загитова не стала общаться с журналистами после выступления на шоу Этери Тутберидзе
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, россиянка Алина Загитова отказалась общаться со СМИ после выступления на шоу своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Причина отказа неизвестна.

19-летняя Алина Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, работает ведущей на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также она чемпионка мира 2019 года, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионка Европы 2018 года.

Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!

Первые кадры новой показательной программы Алины Загитовой:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022