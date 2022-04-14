Легков — о допинг-тесте Валиевой: это сделано, чтобы опустить на колени российскую сборную

Олимпийский чемпион в лыжных гонках Александр Легков высказался о ситуации с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.
О положительном результате теста, сданного 25 декабря, стало известно только 8 февраля, после победы сборной России в командном турнире на Олимпийских играх.
«Тут много факторов. Во-первых, нельзя говорить, если ты не знаешь. Я не уверен, что там вообще что-то произошло. Они сказали о допинге во время Олимпиады, для чего это? Это же проба была в 20-х числах декабря. Да всё уже было известно. Раскрыли это именно на Олимпиаде. Сделано это было для того, чтобы опустить на колено, а то и на два российскую сборную.
А какое напряжение на неё было?! После первого падения вся программа для неё была как вечность. Это очень неприятная ситуация. Я её знаю, такие спортсмены рождаются раз в сто лет. Это уникум в фигурном катании, таких не было давным-давно. Не знаю, что там точно произошло, но 15-летней девчонке препараты точно никакие не нужны. Она катается на природном, что ей было дано. Я её поддерживаю, она большой профессионал и молодец», – приводит слова Легкова «Спорт день за днём».
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