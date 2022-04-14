Камила Валиева сфотографировалась с певцом и блогером Ваней Дмитриенко
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По окончании шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» 15-летняя фигуристка Камила Валиева сфотографировалась с 16-летним музыкантом, исполнителем и блогером Ваней Дмитриенко, который стал известен после представления трека «Венера-Юпитер» в 2021 году.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.
В сезоне-2021/2022 Валиева стала чемпионкой России и Европы, а также помогла национальной команде выиграть золото олимпийского командного турнира. Однако получение наград российскими фигуристами отложено до завершения расследования дела о положительном допинг-тесте Валиевой, сданном 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно в тот день, когда в Пекине как раз должно было состояться награждение.
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