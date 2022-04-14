«Встретились». Елизавета Туктамышева показала фото с Морисом Квителашвили

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новую фотографию в своих соцсетях. На снимке Туктамышева стоит рядом с грузинским фигуристом Морисом Квителашвили, занимающимся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«Встретились», — подписала фото Туктамышева.
Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой
В марте Туктамышева выступила за команду «Время первых» на Кубке Первого канала, в которой, кроме неё, были Камила Валиева, Евгений Семененко, Александр Самарин, Майя Хромых, Вероника Жилина и Марк Кондратюк (капитан), а также пары Мишина/Галлямов и Павлюченко/Ходыкин. Победу одержала команда «Красная машина», за которую выступили Михаил Коляда, Андрей Мозалёв, Макар Игнатов, Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Акатьева и Анна Щербакова (капитан), а также пары Тарасова/Морозов и Бойкова/Козловский.
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Танцевальные движения Камилы Валиевой
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