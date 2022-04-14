«Великая женщина». Илья Авербух рассказал о драматическом эпизоде с Татьяной Тарасовой

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух восхитился силой духа заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Авербух вспомнил случай из жизни Тарасовой.

«Рассказывать об этой великой женщине можно бесконечно. Но я хочу вспомнить один эпизод — драматический. За несколько дней до начала очередных съёмок «Ледникового периода» из жизни ушла старшая сестра Тарасовой — Галина. Мы понимали, что съёмки без Татьяны Анатольевны, главного судьи проекта (и, как показала жизнь, — бессменного!), невозможны. Но и она понимала, что переносить съёмки нельзя. И подала пример силы человеческого духа, ответственности перед командой, когда приехала к нам — абсолютно чёрная, «выключенная».

При этом в нужный момент Татьяна Анатольевна взяла себя в руки, и всю съёмку — часов пять — мы видели Тарасову, сопереживающую участникам, разговаривающую со зрителями. А как только камеры выключили, она буквально сдулась, как шарик. Вот такой Татьяна Анатольевна по-настоящему талантливый и очень сильный человек», — цитирует Авербуха «7 дней».

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