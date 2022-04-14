«Великая женщина». Илья Авербух рассказал о драматическом эпизоде с Татьяной Тарасовой

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух восхитился силой духа заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. Авербух вспомнил случай из жизни Тарасовой.
«Рассказывать об этой великой женщине можно бесконечно. Но я хочу вспомнить один эпизод — драматический. За несколько дней до начала очередных съёмок «Ледникового периода» из жизни ушла старшая сестра Тарасовой — Галина. Мы понимали, что съёмки без Татьяны Анатольевны, главного судьи проекта (и, как показала жизнь, — бессменного!), невозможны. Но и она понимала, что переносить съёмки нельзя. И подала пример силы человеческого духа, ответственности перед командой, когда приехала к нам — абсолютно чёрная, «выключенная».
При этом в нужный момент Татьяна Анатольевна взяла себя в руки, и всю съёмку — часов пять — мы видели Тарасову, сопереживающую участникам, разговаривающую со зрителями. А как только камеры выключили, она буквально сдулась, как шарик. Вот такой Татьяна Анатольевна по-настоящему талантливый и очень сильный человек», — цитирует Авербуха «7 дней».
Всё о фигурном катании — в телеграм-канале «Ход коньком». Подписывайся!
Танцевальные движения Камилы Валиевой
- 14 апреля 2022
-
09:01
-
08:18
-
00:59
-
00:00
- 13 апреля 2022
-
22:39
-
22:15
-
22:02
-
21:56
-
21:53
-
21:38
-
21:34
-
21:29
-
21:19
-
21:16
-
21:12
-
21:09
-
21:07
-
21:01
-
21:01
-
20:52
-
20:40
-
20:27
-
20:17
-
20:04
-
19:57
-
19:49
-
19:08
-
18:19
-
18:02
-
17:07
-
16:08
-
15:33
-
15:08
-
13:09
-
12:55