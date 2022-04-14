Медведева рассказала про новый номер, с которым она выступит на шоу в честь Тарасовой

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос про новое выступление, которое она покажет на шоу в честь заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.
«Номер будет абсолютно новый, под прекрасную оперную музыку Хиблы Герзмавы. С нетерпением жду следующего выступления, я в предвкушении. Под живое исполнение, под оперное тем более, думаю, получится очень красиво. Татьяне Анатольевне понравится. Платье будет такое же, какое было на шоу «Ледниковый период» в Санкт-Петербурге», — сказала Медведева в эфире программы «Доброе утро» на Первом канале.
13 февраля Тарасовой исполнилось 75 лет. Посвящённое ей шоу состоится завтра, 15 апреля, во дворце спорта «Лужники» в Москве.
Напомним, Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе в начале сезона-2020/2021, однако из-за травм до сих пор не участвовала в соревнованиях. Фигуристка выступает в ледовых шоу, работает на телевидении и получает высшее образование.
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Фигуристки-чемпионки, закончившие слишком рано
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