Медведева станцевала «Кармен», Трусова представила новый номер. Яркие фото шоу Тутберидзе

13 апреля в Москве на льду «Мегаспорт Арены» состоялось шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в котором приняли участие как медалисты двух последних Олимпиад (Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Евгения Тарасова и Владимир Морозов), так и звёзды ближайшего будущего (Аделия Петросян, Софья Акатьева).

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова на шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в московском дворце спорта «Мегаспорт» выступила с новым показательным номером под песню Ёлки «Я не брошу на полпути». Трусова была одета в джинсовые брюки и белую рубашку с прозрачными вставками, накинутую на топ. Её катание поражало широтой и размахом.

Лучшие фото с ледового шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.