Татьяна Тарасова высказалась о сумме заработка 15-летней Камилы Валиевой за сезон
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о заработке олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой в сезоне-2021/2022. Ранее сообщалось, что заработок Валиевой составил более $ 111 тыс.
«Для неё это неплохая сумма. Конечно, это не какие-то сумасшедшие деньги, но полностью заслуженные. Они очень непросто даются фигуристам, через титанический труд.
В фигурном катании все строго: за просиживание штанов на скамейке запасных здесь ничего не платят. А вид спорта, прямо скажем, недешёвый», — цитирует Тарасову Sport24.
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Танцевальные движения Камилы Валиевой:
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