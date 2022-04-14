Виктория Синицина объяснила, зачем поставила себе брекеты

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду с Никитой Кацалаповым, рассказала, зачем поставила себе брекеты.

«Зубная эпопея началась ещё 1,5 года назад. У меня всё было нормально, но хотелось, чтоб прям идеально ровные зубы были. Тогда мы с врачом решили, что кап будет достаточно. С ними я и ходила всё это время.

Но, как оказалось, они мне не очень помогли. Вернее, хотелось результат лучше. Поэтому поставила на 1,5 месяца брекеты, чтобы побыстрее выровнять.

По ощущениям они не сильно меня беспокоят. Но немного парит, если где-то не дома ем. Есть страх, что что-то в зубах останется. Даже специальную щёточку с собой ношу везде. Но в целом я научилась есть аккуратно и правильно подбирать пищу. Не ем орехи, цельные яблоки и морковку, например.

Очень надеюсь, что скоро моя улыбка будет идеальной», — написала Синицина на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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