Матыцин: мы планируем провести серию Гран-при по фигурному катанию в регионах России

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что министерство рассматривает вариант проведения серии Гран-при по фигурному катанию в различных регионах страны.

«Мы с федерациями сейчас рассматриваем максимально возможный формат проведения соревнований для того, чтобы, с одной стороны, дать возможность спортсменам участвовать в соревнованиях, а с другой – дать российскому зрителю, болельщику увидеть этих спортсменов.

И мы планируем проведение Гран-при по фигурному катанию, по гимнастике, по другим видам спорта, где бы многие регионы и города увидели наших сильнейших спортсменов, так как большее время они были за рубежом.

Здесь будет хорошая возможность для популяризации спорта, для поднятия патриотичности, когда люди сами приходят на стадион, дети видят своих героев, болеют за своих спортсменов», – сказал Матыцин в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

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