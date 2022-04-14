Аделина Сотникова рассказала, как прыгала тройной аксель и четверные

Олимпийская чемпионка Игр 2014 года в Сочи в женском одиночном катании российская фигуристка Аделина Сотникова ответила на вопрос подписчика об элементах ультра-си, которые ей приходилось исполнять за годы карьеры.

«Тройной аксель прыгала в 14 лет. Четверной учила параллельно. Но случилось неудачное приземление, после этого я отказалась от этих прыжков. Я учила без удочек, так как мне совсем неудобно было учить элементы с ней. Поэтому после неудачных попыток я перестала практиковать эти элементы… И приближался мой первый юниорский сезон на международных соревнованиях. Думали, в конце сезона восстановим практику, но не получилось», – написала Сотникова в соцсетях.

Сотникова не участвовала в соревнованиях с сезона-2015/2016, но о завершении карьеры объявила в 2020 году. Сейчас она тренер в собственной школе, участвует в ледовых шоу.