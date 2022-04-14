Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный: что нас объединяет? Чувство юмора

Фигуристы Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный рассказали, как объединились в танцевальный дуэт, расставшись с прежними партнёрами. Аннабель несколько сезонов выступала в паре с Андреем Багиным, Дэвид – с Елизаветой Шанаевой.

«Когда мы решили, что больше не будем кататься с Андреем, я начала искать партнёра, стала думать с кем. О том, что Дэвид расстался с Лизой, я не знала в тот момент. Думала, ребята продолжают тренироваться, у них всё хорошо. И вдруг узнаю, что они не вместе. Так, с 11 февраля мы стали работать с Дэвидом. Помню, как я вышла после той первой тренировки и подумала: это надолго. До того, как встать в пару, мы с Дэвидом не общались вообще. Я не знала, какой он, какой по характеру. Но оказалось, мы очень схожи. Мы оба с чувством юмора, и это помогает», — приводит слова Морозов пресс-служба ФФККР.

«А я не запомнил даты, у меня вообще проблема с датами. Я даже удивился сейчас, что у Аннабель такая отличная память. После той тренировки, честно скажу, почувствовал, что мне безумно удобно, несмотря на «разную школу». Знаете, всегда чувствуешь сразу, будет удобно или нет. Потому что если партнёры не очень подходят друг другу, то ощущаешь дискомфорт: не туда едете, сталкиваетесь постоянно… А с Аннабель мы сразу встали и поехали. Не чувствовалось «разной школы», хотя мы и по-разному делаем какие-то элементы, просто подстраиваемся друг под друга, и становится удобнее. Но всё это мелочи, потому что в целом нам удобно работать вместе. Что нас объединяет? Чувство юмора. В этом мы совпали. Ну как можно не быть на позитиве с такой девчонкой, как Аннабель?» — добавил Нарижный.